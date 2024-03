Bimbo scomparso nel Catanese | ritrovato a Palermo dopo 2 giorni

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mohamed Khalifa, il bambino tunisino di 10 anni che erada Santa Maria di Licodia, nel, è stato finalmentesano e salvo nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 marzo aquasi duedi intense ricerche. L’allontanamento del piccolo Mohamed dalla comunità in cui viveva con le sorelle era stato segnalato nella tarda serata di martedì 12 marzo, innescando immediate operazioni di ricerca da parte dei Carabinieri di Paternò e delle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Catania. Mentre l’angoscia cresceva di ora in ora, con appelli disperati per ritrovare il, è arrivata la svolta nella notte: i militari hanno individuato Mohamed nei pressi della chiesa di Santa Chiara, nel centro di ...