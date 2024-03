Bimbo di dieci anni scomparso nel Catanese Il sindaco | “Aiutateci a ritrovarlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un bambino didi cittadinanza tunisina, Mohamed Houssein Khalifa, èla notte tra il 12 e 13 marzo dalla propria abitazione a Santa Maria di Licodia, nel. Il piccolo è alto 145 centimetri e pesa circa cinquanta chili. Al momento della scomparsa aveva un pigiama nero, di marca Nike o Adidas. I carabinieri di Paternò hanno diffuso una sua foto per agevolare le ricerche, che proseguono senza sosta anche nei comuni vicini. Il bambino vive con due sorelle maggiorenni nel centro del paese e di recente era seguito da un assistente sociale, che ha sporto denuncia per la scomparsa. Le due sorelle hanno riferito ai carabinieri che Mohamed si troverebbe in compagnia di un parente, individuando il movente della fuga in una decisione del Tribunale di spostare Mohamed da casa sua. Ma il racconto rimane ...