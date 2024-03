Bimba morta a 10anni dopo un’operazione | medici condannati | ma il reato è prescritto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unadi 10 anni èdurantechirurgica al timpano: ilormai èe la condanna per i duenon ci sarà. Le tolgono adenoidi,di 4 anni rischia di morire soffocata – ilcorrieredellacitta.com Per i genitori di Giovanna Fatello non ci sarà giustizia. La piccola èun intervento al timpano nella clinica Villa Mafalda di Roma. Iche hanno seguito l’operazione sono stati anche, ma la Corte d’Appello ha impresso la parola “fine” in questa dolorosa vicenda. Le motivazioni che hanno portato al decesso della, all’epoca di soli 10 anni, purtroppo sono stati derubricati dai giudici di primo grado della Corte ...