Biglietti Atalanta-Liverpool | quando escono | prezzi e come acquistarli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tutte le informazioni suidi, ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024: ecco, i. La dea bendata non ha sorriso agli orobici, che hanno pescato quella che – usando una metafora tennistica – era la testa di serie numero uno. Ilsta infatti disputando una stagione da sogno tra Premier League ed Europa ed è ovviamente favorito. Guai però a dare per spacciati i ragazzi di Gasperini, reduci da un convincente passaggio del turno contro lo Sporting e determinati a sognare la semifinale. Proprio per quanto concerne la sfida del Gewiss Stadium di giovedì 11 aprile, il club nerazzurro a breve comunicherà tutte le informazioni dettagliate per quanto ...