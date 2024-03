Biasin | «Inter | nessuno può puntare il dito su giocatori ed Inzaghi! Un motivo»

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’, nel giorno dei sorteggi dei quarti di Champions League, fa ancora i conti con l’eliminazione subita dall’Atletico Madrid. Fabrizio, a “Tutti Convocati” in onda su Radio 24, difende l’operato died i calciatori nerazzurri DIFESA – Queste le considerazioni di: «La verità è che non è che l’Atletico Madrid è ai quarti perché ha fregato qualcuno, è perché lo ha meritato. Il rimpianto è forte, siamo tutti consapevoli che l’ha un potenziale forte e poteva ambire ad andare almeno ai quarti. Bisogna capire però anche da dove si parte: ad agosto, colpuntato, si chiedeva alla squadra cosa fare quest’anno. A differenza delle altre 19 squadre di Serie A hanno avuto la forza di dire “Puntiamo alla seconda stella”., scottato dalle ...

