Biancheria intima contenitiva | qual è la più versatile?

L’imprenditrice 82enne, considerata la guru del lifestyle, preferisce indossare costumi da bagno, per essere sempre pronta nel caso in cui volesse farsi una nuotata. Come darle torto? (vanityfair)

Internet, insieme all’illimitata ricchezza di informazioni che fornisce, è uno strumento di incommensurabile utilità per un numero di ragioni che non è possibile elencare. Tuttavia, anche se i ... (it.newsner)

Firenze, minorenne fermato dalla Polfer con una pistola in tasca

Firenze, 15 marzo 2024 – In tasca aveva qualche grammo di marijuana e l'intero bottino di una truffa ad anziani, ma soprattutto una pistola. Il colpevole è un ragazzo di 17 anni di origine campana, ...lanazione

Barbara D'Urso, querela contro Naike Rivelli: “Mi ha diffamata”: Barbara D'Urso ha querelato Naike Rivelli per diffamazione. L’influencer, figlia di Ornella Muti, è stata querelata dalla conduttrice televisiva per due video pubblicati nel 2019 sui propri account ...tg24.sky

Firenze, sorpreso in stazione con una pistola in tasca e il bottino di una truffa ad anziani: arrestato ragazzino: Il giovane, privo di documenti e al momento identificato per un 17enne di origine campana, è finito in manette ...corrierefiorentino.corriere