Berrettini potrebbe giocare due partite in un giorno a Phoenix! Programma compresso | orari precisi | tv | avversari

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si preannuncia una giornata complicata aper Matteo, dopo l’interruzione per pioggia del suo ottavo di finale con Arthur Cazaux a fine primo set. Il romano infatti, costretto a rimontare un set di svantaggio contro l’emergente francese, in caso di vittoria dovrebbe tornare in campo poche ore più tardi peri quarti di finale dell’Arizona Tennis Classic 2024, ricco Challenger di categoria 175. L’unico ottavo ancora da completare è proprio quello trae Cazaux, con il qualificato transalpino Terence Atmane che attende il vincente della sfida nella parte bassa del tabellone per l’ultimo quarto di finale. Se il finalista di Wimbledon 2021 dovesse ribaltare l’incontro vincendo secondo e terzo set con il nativo di Montpellier classe 2022, avrebbe poi un cuscinetto di due match sul campo ...