Bergamo | scritte no vax sui muri del primo centro vaccinale della Lombardia Il sindaco | “La telecamere hanno ripreso tutto”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Spirano (), 15 marzo 2024 – Dopo i gesti vandalici a firma di no vax sulle sedi di Pd e Cgil a Crema e quelli del cimitero di Busto Arsizio, altrecontro la campagnasono comparse suidel Palaspirà, a Spirano. Non si tratta di un luogo casuale ma deloperativo in, oggetto l’altra notte di un grave atto vandalico. "Questo gesto deplorevole - ha dichiarato ilYuri Grasselli - rappresenta un vile attacco alla struttura stessa e alla nostra comunità. Queste persone senza coraggio e senza dignitànon solo danneggiato il Palaspirà, maanche offeso gli Alpini, danneggiando i loro simboli e quelli delle associazioni locali. Le ...