Bergamo | scritte no vax al centro vaccinale | è caccia ai colpevoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) A pochi giorni di distanza dal 18 marzo, “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid“, una serie divandalistiche sono apparse sulle mura delvaccinazioni Covid di, il Palaspirà, primooperativo in Lombardia. “Vax=morte” scritta con vernice rossa sulle mura del, dove migliaia di persone hanno potuto ottenere L'articolo proviene da Il Difforme.

Spirano ( Bergamo ), 15 marzo 2024 – Dopo i gesti vandalici a firma di no vax sulle sedi di Pd e Cgil a Crema e quelli del cimitero di Busto Arsizio, altre scritte contro la campagna vaccinale sono ... (ilgiorno)

CECCHETTI (LEGA): “SCRITTE SPRAY NO VAX SUI MURI DEL PALASPIRA’ A SPIRANO (BG). MAMMA DEI CRETINI È SEMPRE INCINTA”

