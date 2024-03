Bergamo | no vax vandalizzano PalaSpirà | in pandemia era stato un hub vaccinale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 mar. (Adnkronos) - "Ieri sera, attorno alle 23,30, ilè entrato nel mirino dei 'no vax', che hanno lasciato con la vernice rossa scritte assolutamente indegne". Lo denuncia Yuri Grasselli, sindaco di Spirano, in provincia di, che in un post sui suoi canali social ha riferito di aver subito anche atti di intimidazione. "Con molta fermezza -scrive Grasselli- voglio denunciare quanto successo anche perché, presumibilmente, lo stesso gruppo di persone, poco dopo il gesto, si è portato sotto casa mia e ha suonato il campanello più volte. Oltre a me, nello stesso stabile vivono persone anziane che si sono spaventate e si sono messe in allarme. Tutto ha un limite e questi gesti sono andati oltre tutto: il rispetto, il buon senso, l'educazione. Queste scritte denigrano il lavoro di chi ha trasformato il...