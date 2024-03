Bergamo | no vax vandalizzano PalaSpirà | in pandemia era stato un hub vaccinale

(Di venerdì 15 marzo 2024) A denunciarlo il sindaco di Spirano, Yuri Grasselli: 'Gesti oltre rispetto e buon senso, denigrano il lavoro di chi ha trasformato ilin un centronei tempi più difficili della' "Ieri sera, attorno alle 23,30, ilè entrato nel mirino dei 'no vax', che hanno lasciato con la vernice rossa scritte

CECCHETTI (LEGA): “SCRITTE SPRAY NO VAX SUI MURI DEL PALASPIRA’ A SPIRANO (BG). MAMMA DEI CRETINI È SEMPRE INCINTA”

2024 – “Sappiamo bene che purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta. Cretini ma non solo: perché chi ha imbrattato con scritte no vax i muri esterni del PalaSpira’ a Spirano, il primo centro ...mi-lorenteggio

Bergamo: Calderoli, 'scritte no vax a PalaSpirà offendono intera comunità': Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Certi gesti non si possono considerare bravate o proteste; certi gesti sono offese, gravi. Chi ha imbrattato di scritte spray 'no vax' i muri esterni del PalaSpirà di Sp ...lanuovasardegna