Bergamo | Calderoli | ‘scritte no vax a PalaSpirà offendono intera comunità’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano, 15 gen. (Adnkronos) – “Certi gesti non si possono considerare bravate o proteste; certi gesti sono offese, gravi. Chi ha imbrattato di scritte spray ‘no vax’ i muri esterni deldi Spirano, il primo centro vaccinale operativo in Lombardia durante la pandemia, ha voluto offendere una comunità. E lo ha fatto imbrattando la targa che ricorda come, grazie al lavoro di tanti volontari e del personale sanitario, sono stati somministrate oltre 150mila dosi vaccinali tra il 2021 e 2022, salvando così migliaia di vite”. Così Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, commenta la vandalizzazione del palazzetto che durante la pandemia venne utilizzato come hub vaccinale“Lo sfregio materiale ai muri si può ripagare -afferma- e auspico che i responsabili, una volta ...