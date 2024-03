Bene confiscato C’è l’avviso per affidarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’immobilealla mafia è pronto per essere dato in comodato d’uso. È stato pubblicato all’albo del Comune di Montopolipubblico. "Si tratta – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni – dell’atto conclusivo di un percorso avviato nel 2015 quando l’amministrazione comunale ha acquisito l’immobilealla mafia. Lo scorso novembre, alla presenza dell’assessore regionale alle politiche per la sicurezza e cultura della legalità Stefano Ciuoffo e dell’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini, abbiamo inaugurato i nuovi locali ristrutturati. Adesso questo luogo sarà finalmente restituito alla comunità, da qui la scelta di destinarlo a chi quotidianamente combatte la violenza". Un avviso rivolto alle associazioni iscritte all’elenco regionale centri antiviolenza e case ...