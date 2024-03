Belve | la sfida di Salvini da Francesca Fagnani | indiscrezioni e conferme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ci sarà anche Matteotra gli ospiti di, il cui nuovo ciclo di puntate andrà in onda a partire da martedì 2 aprile su Rai 2. Lo riporta TvBlog. Gli appuntamenti, come successo lo scorso autunno, saranno sempre cinque. Il leader leghista nonché vicepremier e ministro dei Trasporti sarà dunque ospite dellaa circa due mesi dalle elezioni europee e subito dopo alcuni test regionali. Per questo, è probabile che l'esponente politico discuterà con la conduttrice non solo di temi di attualità, ma anche di quello che accadrà dopo le elezioni del 9 giugno. Secondo il portale, l'intervista dipotrebbe andare in onda proprio nel corso della prima puntata del nuovo ciclo della trasmissione, dunque il 2 aprile. Mentre la registrazione ...