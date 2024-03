Belgio | Tedesco | «Ho fatto di tutto per Courtois» Lui gli dà del bugiardo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il clima nella nazionale belga è sempre più rovente. Almeno tra quello che dovrebbe essere il portiere titolare del, Thibaut, e il commissario italo-, Domenico. I due hanno avuto parecchie discussioni che sono sfociate nell’abbandono del ritiro da parte del portiere durante le ultime partite di qualificazione a Euro2024. Ieri la conferenza stampa del ct delutile a comunicare i convocati per i prossimi impegni della nazionale. Immancabile la domanda sue sul suo possibile reintegro in nazionale. Lui ha risposto: «È importante cheritorni in campo. È un bene per lui e per il Real. Lui è stato molto chiaro sulla sua posizione. Io non ho nuove informazione a riguardo da dare. Ho provato di, ma ...