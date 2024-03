Beetlejuice 2: Michael Keaton anticipa una rivelazione scioccante che lo ha "messo a disagio"

Scopriremo nuovi scioccanti dettagli del passato dello spiritello Beetlejuice nel sequel Beetlejuice Beetlejuice, come promette Michael Keaton.movieplayer

Review: Michael Keaton's performance is electrifying in 'Knox Goes Away': What holds the film together as it tumbles into incoherence and a contrived surprise ending is Keaton's performance, which remains electrifying even when the script loses its spark. The memory of ...abcnews.go

Beetlejuice Beetlejuice: Michael Keaton svela che scopriremo di più sul passato del fantasma: Durante un'intervista al Jimmy Kimmel Live!, Michael Keaton è tornato a parlare di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton ...badtaste