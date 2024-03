Beautiful | anticipazioni 18 marzo | Liam chiede perdono a Hope Carter infrange le speranze di Brooke

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 15 marzo 2024)18: protagoniste della puntata di lunedì saranno le Logan madre e figlia, con le loro traversie amorose.18prova a ricucire il rapporto connon ha più possibilità con Ridge Dopo il ritorno disi scusa per averla abbandonata ad un evento così importante per la sua carriera e le assicura di essere disposto a fare il possibile per lei, Beth e Douglas (certo, se dovesse tornare con loro!). Inoltre le dirà che non lascerà ancora che la sua rivalità con Thomas lo tenga lontano da lei. Come si comporterà la Logan jr?porta aalcuni “inquietanti” documenti Abbiamo visto ...