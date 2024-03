Beatrice Luzzi e Greta parlano del riportino su Vittorio al GF | cosa è stato censurato

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello,Rossetti si sono confrontate in merito a quanto emerso in diretta. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha rivangato una faccenda risalente a qualche mese fa inerente delle cose cheMenozzi avrebbe detto asul conto di. Il GF, però, ha pensato bene di censurare la parte clou di quella conversazione, non permettendo alladi capire quale fosse il reale contenuto della conversazione. Al termine della puntata, però, le due hanno avuto un confronto. Il confronto traRossetti dopo il GF Ieri al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti un filmato in cui ...

Grande Fratello, le pagelle: finalmente la finale (10), Greta e Vittorio, chi mente (2), Anita in nomination (7)

Nemmeno il blackout frena il Grande Fratello. The Show must go on e fra due settimane sarà "go home". Signorini ha annuciato la data della finale che sarà il 25 marzo per ...leggo

Ecco il video completo e senza censure delle presunte confidenze di Vittorio Menozzi a Greta su Beatrice Luzzi, tagliato poi dal GF: Ecco il video completo e senza censure delle presunte confidenze di Vittorio Menozzi a Greta su Beatrice Luzzi, tagliato poi dal GF ...novella2000

Grande Fratello, le pagelle: Signorini scroccone (voto 5), Falsone da fiction Ares (voto 8): La puntata di giovedì 14 marzo si trascina all’insegna della noia. Anita approfondisce la storia (finita) con l’ex Edoardo e Greta rivede mamma Marcella per presentarle il neo-fidanzato Sergio. Intant ...corriere