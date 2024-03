Bearman | «Sono troppo alto per le auto di F1 Ho sudato tantissimo Il latino mi è servito»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Times ha intervistato Oliver, il 18enne che lo scorso weekend ha sostituito Sainz in Ferrari per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1.giocava a F1 2012 sulla sua X-Box: «Ho sempre scelto come piloti Jenson Button o Lewis Hamilton. Erano gli eroi di casa». La prima persona a salutarlo dopo la gara è stato Hamilton: «Non riesco a ricordare cosa ha detto. Mi ha stretto la mano, mi ha dato un abbraccio». La prima cosa che ha fatto quando è tornato in albergo è stata riguardare la gara: «La gara è finita intorno alle 10, dopo un’ora e mezza inizia l’analisi della gara con il team. Quandotornato in hotel, era l’una del mattino, e quandoandato a dormire le due e mezza. L’ho rivista forse cinque volte.davvero felice di quello che ho raggiunto. Non credo che ...