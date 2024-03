Basta una manciata di sale nel wc | non crederai ai tuoi occhi | le tue amiche ti invidieranno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilè un prodotto molto utilizzato in casa. Non è utile solo per condire le pietanze, ma serve anche per conservare gli alimenti ed è un eccezionale alleato per le pulizie domestiche. Non tutti sanno che ilha, infatti, un potente potere sgrassante, smacchiante e ha anche la capacità di assorbire gli odori e anche l’umidità. Ilha un potere sgrassante, detergente e igienizzante – ilcorrieredellacitta.comTorniamo alle pulizie e scopriamo che può aiutare a sbiancare il bucato insieme al limone, a ravvivare i colori se mescolato all’aceto, deumidifica gli ambienti e toglie di mezzo i cattivi odori, anche quelli del pesce dalle mani. Ma non finisce qua, perché ilha ancora tanti altri usi e ora ne scopriremo un altro… Prezioso per detergere e igienizzare il wc Avendo la capacità oltre che di sbiancare, ...