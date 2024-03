Basket Serie C Costone | entusiasmo da derby vinto | ma piedi per terra Domani pomeriggio la trasferta sul parquet di Firenze

(Di venerdì 15 marzo 2024) Giornata di vigilia quella di oggi per ilche,alle ore 18:30, sarà di scena al PalaCoverciano diper affrontare la Polisportiva Pino nel quarto turno, l’ultimo del girone di andata, di poule promozione. I gialloverdi, ancora imbattuti nella seconda fase del campionato, sono reduci dalla super affermazione nelcon la Mens Sana ed hanno tutte le intenzioni di continuare a premere sull’acceleratore. Anche perché un successo ablinderebbe definitivamente la qualificazione ai playoff per la squadra di Maurizio Tozzi. Un traguardo preventivabile ad inizio di poule promozione ma niente affatto scontato: la forza del, al di là della tecnica individuale decisamente sopra la media, è anche quella di rispettare ogni tipo di incontro e di avversario, ...

