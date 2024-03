Basket | Serie A2 2023 2024 | Cividale stende Torino 78-68 trascinata dai 31 punti di Redivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Ueb Gestecosupera 78-68 la Reale Mutuanel recupero del 25esimo turno diA2. Grande partita della formazione friulana, che ha comandato nel punteggio per tutti e 40? i minuti, confermando l’ottimo periodo di forma. La squadra di Pillastrini ha cambiato volto con il nuovo anno, come dimostra lo score di 8 vittorie e 2 sole sconfitte nel. A trascinareè il solito Lucio, autore di una prestazione maiuscola da 31, a cui si aggiungono i 21 di Doron Lamb. Tra le fila dei piemontesi non bastano i 22di Keondre Kennedy. In classifica la formazione di casa si avvicina prepotentemente alla zona play-off, a sola mezza gara di distanza da Rimini e Cento settime e ottave nel girone Rosso. ...