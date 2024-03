Basket La Spv Vignola ospite stasera della ’Jolly’ a Reggio Castelfranco attesa domani a Castel Maggiore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Divisione Regionale 1, girone A: venticinquesima giornata per SPVed Ottica Amidei. La SPV, questa sera alle ore 21:30, scenderà in campo aEmiliadi una Jollyreduce da 3 vittorie consecutive e che vorrà accorciare in classifica sul gruppetto all’interno del quale vi sono proprio i giallo-neri. Trasferta bolognese, invece, perche,alle 18:30, andrà in quel diper affrontare Progresso Happy; dopo l’ultima vittoria interna contro gli Stars Bologna, la rincorsa al quarto posto per ifranchesi transiterà anche dal Palasport di via Lirone, per un appuntamento più che fondamentale ...