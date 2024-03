Basket | Eurolega 2023 24 | torna al successo il Real Madrid | vittoria netta in casa della Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sconfitta interna per la, che cede allaSegafredo Arena contro la capolistaper 89-74 nella 29esima giornata di. I Blancosno alnella massima competizione europea dopo tre sconfitte consecutive, e mantengono così un solido margine di tre gare sul Barcellona secondo. Più complicata invece la situazione delle V nere, che sono invischiate nella bagarre per un posto tra play-off e play-in insieme ad altre 7 squadre. La formazione di Banchi comunque ci ha provato fino in fondo, pagando però le scarse percentuali da tre punti (4/17). LA CRONACA – Partenza a razzo dei madrileni, che in men che non si dica sono già in doppia cifra di vantaggio, sfruttando anche il brutto inizio dei padroni di ...