Basket | domenica a Pisa il CUS sfida Fucecchio per la permanenza in serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Ultima giornata di andata del girone di qualificazione, per lainC, che vede impegnato il Cosmocare CUSin unache potrebbe già dire molto sulle reali possibilità di salvezza del quintetto universitario. Gli uomini di Cristiano Forti, terzultimi a 4 punti, gli stessi di Monsummano, affrontano infatti in casa la Folgore, fanalino di coda con 2 soli punti, frutto di un solo successo nella prima fase, e di due sconfitte nel nuovo raggruppamento. Un successo degli universitari, che hanno vinto una gara su tre, potrebbe rinsaldarli al terzultimo posto e metterli in condizione di affrontare i play-out in condizioni più favorevoli. FOLGORE– La squadra allenata da Samuele Rastelli, reduce da una stagione ...