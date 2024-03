Basilicata | scontro su Lacerenza | attivisti e sindaci del centrosinistra contro il candidato del Campo Largo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 15 marzo 2024) Illucano si spacca attorno al nome di Domenico, sul quale Elly Schlein e Giuseppe Conte avevano trovato la quadra per il, con l’appoggio di +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra e il benestare anche della prima scelta dei dem, Angelo Chiorazzo. Una soluzione però che non sembra affatto accontentare tutti., amministratori sindacalisti e dirigenti del Pd e delinhanno infatti ordinato di ritirare la candidatura di. Altrimenti promuoveranno «il polo dell’orgoglio lucano». La richiesta, anticipata da post infuocati sui social, è stata formalizzata in un documento diffuso da Giovanni Petruzzi, all’epoca coordinatore della mozione Cuperlo. Il quale ...