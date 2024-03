Basilicata | Domenico Lacerenza prossimo al ritiro | nuovo uragano nel centrosinistra

(Di venerdì 15 marzo 2024)sembra non convincere tutto il, e la voglia del medico oculista di concorrere alle regionali sembra già essersi esaurita. La campagna elettorale inper le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile vive momenti di tensione e incertezza all’interno della coalizione di, oculista di professione e candidato civico unitario del, potrebbe essere messo da parte a meno di 24 ore dalla sua designazione. Le voci di un possibileemergono tra le fila di PD, Movimento 5 Stelle ed ex terzo polisti, in seguito a tensioni e dubbi sulla sua figura come guida della coalizione contro il candidato del centrodestra, Vito Bardi.Leggi anche: ...

