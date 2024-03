Basilicata | Borghi Iv | ' Schlein è caduta nella trappola di Conte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La vicenda dellaconferma che Ellydi Giuseppe, che sta giocando al gatto e al topo con il Pd. Quello che non si capisce è perché il Pd abbia abdicato al suo ruolo di guida e di regista, se non per un pregiudizio ideologico che lo sta portando fuori strada ". Lo dice a Skytg24 il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva. "Pd e M5S prima pretendono di decidere loro e poi chiamano gli altri a cose fatte. Il risultato è che, in questo modo, si arriva ad un candidato incolore, inodore, insapore e anche a sua insaputa. Per Italia Viva – spiega- decideranno i dirigenti locali partendo dal bene comune del loro territori, e sulla base delle peculiarità e ...