Barzaghi | «Inter | voglia di dimenticare e voltare pagina!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Matteodopo la sconfitta dell’contro l’Atletico Madrid, parla dell’umore generale tra tifosi e squadra in vista del prossimo impegno contro il Napoli. Il collega ne ha parlato in collegamento con gli studi di Sky Sport.– Matteoha parlato così nella settimana che porta alla sfida contro il Napoli, dopo l’eliminazione con l’Atletico Madrid: «Quando c’è una trasferta Europea di questo tipo i tifosi sono contenti e si godono il viaggio in una delle capitali europee più belle, al ritorno le facce sono diverse come prevedibile. L’umore non è dei migliori, però c’è ladisubito perché vero che è un eliminazione pesante, però non può andare ad intaccare il lavoro molto positivo di Inzaghi e la squadra. Bisogna ...