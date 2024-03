Baronissi | perseguita l’ex fidanzata | 31enne nei guai

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 13 marzo, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di undi Mercato San Severino (SA), “per atti persecutori” nei riguardi delcompagna. Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla donna nei confronti dell’indagato che non accettando la fine della relazione in diverse occasioni l’avrebbe minacciata di morte. Segui ZON.IT su Google News.

Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata: 31enne salernitano nei guai

