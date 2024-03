Barcellona-Napoli | Ponciroli | “Osimhen imbarazzante | Kvaratskhelia assente”

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il commento disu TMW Radio sulle mancanze delnell’ultimo match e sulle performance di. Durante l’ultima edizione de L’Editoriale su TMW Radio, Fabrizioha espresso senza mezzi termini la sua delusione per la performance delcontro il. Secondo il noto commentatore, il club partenopeo ha fallito a sfruttare le opportunità contro unche, nonostante le sue difficoltà, è stato abbastanza generoso sul campo.ha puntato il dito contro due giocatori chiave della squadra di Calzona: Victore Khvicha. Secondo il giornalista, entrambi sono stati deludenti nell’ultima partita, contribuendo alla ...

L’eliminazione del Napoli per mano dei talenti della Masia evidenzia il divario con il Barça, anche a livello di settore giovanile mai decollato come la “Scugnizzeria ” promessa da De ... (napolipiu)

Jaume Marcet , giornalista di Sport e tra le firme più accreditate in Catalogna quando si parla della squadra blaugrana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue ... (terzotemponapoli)

L'EX INTER - Serena: "Il Napoli deve recuperare punti in campionato e giocherà a viso aperto"

Mi riferisco alle tante opportunità avute in gara. Il Napoli, invece, aveva meno speranze. Ho visto un Barcellona superiore, così come il Bayern contro la Lazio” Non le sembra che questo Atletico ...napolimagazine

Napoli, stop Osimhen verso l’Inter: affaticamento muscolare per l’attaccante: Si ferma Victor Osimhen nel Napoli, a due giorni dalla sfida di San Siro con l’Inter: affaticamento muscolare per lui ...fcinter1908

Roma, il calendario delle prossime partite: gli impegni dei giallorossi fra Serie A ed Europa League: Subito dopo i capitolini avranno altre due super sfide: Roma-Bologna del 21 aprile e Napoli-Roma del 28 aprile. Lecce-Roma (Serie A, 1 aprile 2024) Roma-Lazio (Serie A, 7 aprile 2024) Milan-Roma ...tag24