Barbara d’Urso spiega con un comunicato stampa perché ha querelato Naike Rivelli

cosa è successo fra Barbara D’Urso e Naike Rivelli ? Le due donne sono finite in tribunale , ma pare stiano cercando un accordo. Per quale motivo? Ieri – 14 marzo 2024 – si è tenuta la prima udienza ... (donnapop)

Naike Rivelli querelata da Barbara D’Urso: al via il processo per diffamazione, perchè Il motivo

Si è svolta la prima udienza del processo seguito alla denuncia per diffamazione di Barbara D'Urso a Naike Rivelli. Ecco come è andata ...superguidatv

Barbara D’Urso trascina in tribunale Naike Rivelli per diffamazione: Barbara D'Urso si è recata in Tribunale per il processo per querela con la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli. I fatti risalgono al 2019.tvdaily

Barbara D’Urso in tribunale, la conduttrice contro un noto personaggio televisivo: cosa sta succedendo: Barbara D'Urso sta vivendo un periodo piuttosto complicato della sua vita professionale ma non solo. Cosa è successo con Naike Rivellibigodino