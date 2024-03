Barbara D’Urso porta Naike Rivelli in tribunale | ecco cosa è successo

(Di venerdì 15 marzo 2024)ha querelato: giovedì 14 marzo 2024, presso ildi Alessandria, si è tenuta la prima udienza, durante la quale la conduttrice è stata sentita dai giudici in merito a due video pubblicati sui social dalla figlia di Ornella Muti nel 2019., infatti, avrebbe ritenuto i contenuti pubblicati daoffensivi per la sua persona. “La signoranon ha individuato quella che è l’ironia e il sarcasmo dinel dire alcune cose su un siparietto di un momento della trasmissione di ‘Pomeriggio 5’”, si è però giustificato l’avvocato di, Antonio Pelle, con l’Adnkronos. “Il primo video riguardava un intervento di Sgarbi dove si parlava del ...

