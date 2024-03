Bankitalia | debito pubblico gennaio 2 849 mld | in un anno +97 mld

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (askanews) – Al’ammontare totale deldell’Italia è tornato a moderarsi a quota 2.848,7 miliardi di euro, a fronte dei 2.862,8 miliardi registrati a dicembre del 2023. Lo riporta la Banca d’Italia nella statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e”. Ilrisulta in crescita di circa 96,6 miliardi di euro se confrontato con i 2.752 miliardi registrati neldel 2023. Ildelle amministrazioni pubbliche della Penisola aveva segnato un nuovo massimo storico nell’ottobre dello scorso, a 2.867 miliardi di euro. In base agli ultimi dati elaborati dall’istituzione di Via Nazionale, la durata di vita media dei titoli diemessi dall’Italia è salita a 7,9 anni. La ...