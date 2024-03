(Di venerdì 15 marzo 2024) Laofsi prepara a dire finalmente addio all’era deie ad allinearsi alle politiche deidelle altre banche centrali, a causa di un’inflazione vischiosa e di pressioni salariali sulla crescita dei prezzi. Per gli analisti la decisione potrebbe essere presa ad aprile, ma non è esclusa qualche novità già la prossima settimana. Inflazione e salari Gli ultimi dati dell’inflazione indicano un aumento dei prezzi del 2%, in linea con il target dellaof, dopo il 2,3% registrato a dicembre. Un’inflazione che resta vischiosa, dunque, a dispetto delle pressioni sui salari, la cui dinamica rafforza l’attesa di possibili aumenti del costo del denaro da parte dellaof. Consistenti aumenti ...

Bank of Japan pronta alla svolta: fine dell’era dei tassi negativi

