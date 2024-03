Ballando con le Stelle | famoso ex concorrente sui social | “Vivo chiuso in casa | non mi alzo dal letto | non esco dalla camera | non mangio”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Unexdicon leha dichiarato che sta affrontando un momento buio della sua vita. Stiamo parlando di Daniel Osvaldo: Attraverso un video sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, ha dichiarato che da tempo lotta con la depressione, la droga e l’alcool: Devo fare alcune confessioni sulla mia vita su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sono così a terra che ho bisogno di sfogarmi e dire tutto. Da tempo lotto contro la depressione che mi ha portato alla dipendenza da alcool e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Ho una malattia specifica: perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze che peggiorano la mia situazione, cado ...