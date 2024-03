Bagnoro | via Curtatone e Baldaccio | settimana di divieti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Per lavori in via del Vingone, dalle ore 08:00 di sabato 16 marzo e fino al termine dei lavori previsto per il 4 aprile prossimo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nei 7 stalli dell'area parcheggio che vanno dal fronte civico n. 2 a quello con il civico n. 6 di via J. Cook. E' prorogata e modificata l'ordinanza relativa all'istituzione provvisoria della chiusura veicolare e ciclopedonale del sottopasso ferroviario di viad'Anghiari nelle fasi 2 e 3. Per la fase 2, dalle ore 18.00 del giorno 15 marzo e fino alle ore 18.00 del giorno 29 marzo i flussi veicolari e ciclo/pedonali saranno deviati all'interno del cantiere nel nuovo tunnel, con istituzione del divieto di velocità a 30 Km/H. Il flusso sarà a senso unico con direzione Pescaiola. ...