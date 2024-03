Autovelox vandalizzato a Montespertoli. Ma nel frattempo ne arrivano altri due

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – Due nuovi rilevatori di velocità, installati sulla Strada Provinciale 80, che sostituiranno quelli attualmente presenti nella zona e non attivi. È la novità che porterà in dote l’intervento di messa in sicurezza e mobilità dolce in corso ad Anselmo, non appena il cantiere sarà concluso. "Nei mesi scorsi avevamo chiesto alla prefettura di valutare la possibilità di installare due nuovi rilevatori – ha fatto sapere il sindaco Alessio Mugnaini – l’obiettivo è quello di tutelare ulteriormente l’utenza, soprattutto i pedoni, intervenendo così su un tratto di strada già in passato rivelatasi teatro di incidenti". Nei giorni scorsi è quindi arrivato l’ok sia dal prefetto che dalla Città Metropolitana di Firenze, per ragioni di competenza: i nuovi apparecchi sostituiranno i due di fatto dismessi in quanto non più conformi alle norme vigenti. ...