Autonomia | ‘Opportunità o involuzione’ | due giorni di confronto con Meritocrazia Italia

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Apprezzo e condivido pienamente le parole pronunciate oggi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , a Trento per la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo ... (calcioweb.eu)

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “L?avvio dei lavori della Cabina di regia per la Zes unica del Sud è una notizia positiva non solo per il Mezzogiorno ma per tutto il Paese. Si conferma l’impegno del ... (calcioweb.eu)