“Autonomia differenziata? È un salto nel vuoto | così ammazzeranno il Sud” | De Luca contro il governo Meloni

Tempo di lettura: 2 minutiDomani, 14 marzo, il camper dei diritti della FLC CGIL sarà a Caserta in piazza Vanvitelli in prossimità della Prefettura per sensibilizzare le persone sull’ Autonomia ... (anteprima24)

“Il Sud in questo momento è messo molto male. Lo dico chiaramente: non sono affatto d’accordo con l’autonomia differenziata, è come se giocassimo con un mazzo di carte truccate. Quando mi chiedono ... (ilfattoquotidiano)

La Lega Veneta blinda Zaia. Ultimatum a Meloni e schiaffi a Salvini

Melina degli alleati per rinviare l’Autonomia a dopo le Europee. Temono che la riforma faccia perdere voti.lanotiziagiornale

Autonomia, Emiliano: "Rischio caos, ci difenderemo come persone in fila per pane": (Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2024 "Qui nessuno è fesso. Se voi l’Autonomia differenziata la varate, e io mi auguro che non lo facciate, ognuno di noi si difenderà come si difendono le persone in una ...la7

"Stesso Paese, stessi diritti": la carovana Flc Cgil approda a Salerno: “La carovana dei diritti ideata dalla Flc Cgil per unire il Paese - ha spiegato Maria Teresa D’Alessio, Segretaria Generale della Flc Cgil Salerno - ha già percorso tutta la parte settentrionale dell’ ...salernotoday