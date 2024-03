Autocisterna contro jeep | tragico schianto | un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Grave incidente su via Pontina Vecchia ad Ardea. Stra, un. Sul posto per i rilievi ancora la polizia locale. Loè avvenuto in mattinata oggi, 15 marzo.Leggi anche: Camion di fieno si ribalta e prende fuoco: incubo sulla statale Il terribileL’incidente è avvenuto nella mattinata presto di oggi, venerdì 15 marzo, nel territorio pontino. L’impatto è avvenuto tra unaCherokee e un’autobetoniera, che trasportava cemento. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati a prestare soccorso ai conducenti. Entrambi i mezzi sono finiti in una cunetta che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita all’uomo, di cui non sono state ancora diffuse ...