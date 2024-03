Autobus perde le ruote sul Passante di Mestre | l' autista riesce ad accostare | salvi 50 studenti in gita

Una sentenza del Tar del Lazio ha infatti ha annullato il provvedimento per la fornitura di 244 autobus alimentati a metano. Insomma, nuovi bus il trasporto pubblico della Capitale pronti per l'Anno ... (fanpage)

Un rocambolesco Incidente, per fortuna senza conseguenze, si è verificato poche ore fa lungo l'arteria che collega la città di Marano al quartiere Chiaiano, in via Santa Maria a... (ilmattino)