Auto perde il controllo e si ribalta | due persone in ospedale

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore due della scorsa notte, sono intervenuti nel comune di Lapio in contrada Casale Monaci, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’vettura la quale sbandava ed urtava atre due vetture in sosta per poirsi. Al suo interno due giovani trentenni di cui una donna rimaneva ferita e veniva trasportata presso l’Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e per il suo recupero si è reso necessario l’intervento dell’gru dalla sede centrale di Avellino, e i Carabinieri intervenuti hanno effettuato i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.