Attivista gay picchiato a Roma perché baciava il fidanzato | la sentenza del giudice fa discutere

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono passati tre anni da quando Jean Pierre Moreno,LGBT+, è stato insultato, spintonato, preso a calci e cazzotti da un perfetto sconosciuto solosi stava baciando col proprio. Un bacio innocente, sulle labbra, nella metropolitana diaspettando il treno. Davanti al bacio fra l’e il suo compagno, l’uomo attraversò i binari solo per urlargli contro ‘ma non vi vergognate?‘ per poi cominciare a picchiare. Immagini che fecero il giro del mondo e che vi riportai anche io, chiedendo espressamente una legge contro l’omofobia. Purtroppo il DDL Zan, nonostante le pressioni da parte delle associazioni, è stato bocciato in Senato al grido di “ci sono altre priorità / non ce n’è bisogno”. Eppure, a giudicare dallaemessa dal ...

Gus Kenworthy ha ritrovato l’amore con Tyler Green. Le dolci foto social

Medaglia d'argento ai Giochi olimpici invernali di Soci 2014, lo sciatore freestyle ha un nuovo fidanzato al suo fianco.gay

Vladimir Luxuria ospite al Santa Chiara Lab. Lucia Annunziata e l’ex ministro Provenzano parlano di pace in Medio Oriente alla Lizza: Due ospiti di rilievo tra oggi e domani a Siena. Nel pomeriggio alle 17,30 in Sala dei Mutilati il Pd organizza il dibattito dal titolo ’Per la pace in Medio oriente, cosa fa l’Europa Cosa fa l’Itali ...lanazione

Clizia de Rossi contro Vannacci: “Nella sua caserma obbligavano le nuove leve ad andare con una trans”: Le parole di Clizia de Rossi sono destinate certamente a far discutere perché tirano in ballo uno degli uomini più corteggiati in questo momento della ...fanpage