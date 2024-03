Attenzione all’uso dei social | anche in chirurgia estetica | un ‘follow’ non è un biglietto da visita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Siamo alla fine degli anni ’90, precisamente nel 1997, e SixDegrees è ormai online, la prima piattaformaideata da Andrew Weinreich, fondatore della Macro View Communications. È la scintilla che cambia il mondo di internet e il nostro modo di pensare e rapportarci con gli altri. Un’evoluzione che porta alla nascita del web 2.0, una nuova realtà basata sui rapportii virtuali. Le radici di tale evoluzione le ritroviamo nella teoria sviluppata nel 1929 dallo psicologo ungherese Frigyes Karinthy, e ripresa nel 1967 da Stanley Milgram, psicologo della Harvard University, il quale approfondì e pubblicò su Psychology Today il fenomeno del “Six degrees of separation”, teoria per la quale tutti gli uomini sulla terra sono connessi tra di loro tramite catene di conoscenze, le cosiddette chain of “friend of a friend”, secondo la quale due ...