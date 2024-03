Attenti alle nuove truffe dei call center

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 – Uno dei grandi mali del nostro tempo sono sicuramente leche vengono messe in atto dache riescono a trarre vantaggio economico da comportamenti scorretti che incidono negativamente sui consumatori. Questo tipo di raggiri sono in continua evoluzione, tanto che molto spesso quando se ne evidenzia uno e lo si contrasta si è già davanti a un’altra nuova dinamica di truffa che danneggia i consumatori. Le tecniche utilizzate sono le più varie, dalla ormai famosa truffa del sì, ai contratti truffaldini, fino ad arrivare alla più recente: la finta chiamata da parte dell'Unione nazionale dei consumatori, con i malintenzionati che fingendosi operatori ufficiali invitano gli utenti a sottoscrivere un nuovo contratto. Customer service representative wearing wireless headset working on desktop computer ...