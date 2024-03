(Di venerdì 15 marzo 2024)è il secondo semifinalista del Masters1000 di. Lo statunitense raggiunge la seconda finale di categoria riuscendo arein una partita senza un vero e proprio padrone, chiusa sul 6-2 1-6 6-3 in due ore e dieci minuti. Alla fine vince il giocatore che ha saputo rischiare di più, che ora attende il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev ed Holger Rune. Senza storia il primo set, che inizia con tre errori di rovescio di. Il norvegese non appare centrato, ma dall’altra parteinizia ad inanellare giocate da spellarsi le mani. L’americano comanda in risposta a proprio piacimento e si porta in un amen sul 3-0 pesante; l’unico momento in cui traballa è nel sesto gioco, con un errore e un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Sinner – Quando la semifinale di Sinner 22.52 All’esordio in questo torneo Zverev ha rifilato un doppio 6-4 a Christopher ... (oasport)

ATP Indian Wells, Tommy Paul batte Casper Ruud in tre set ed è in semifinale

Tommy Paul è il secondo semifinalista del Masters1000 di Indian Wells. Lo statunitense raggiunge la seconda finale di categoria riuscendo a battere Casper Ruud in una partita senza un vero e proprio p ...oasport

LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: Sinner attende l’avversario in semifinale: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria di Sinner - Quando la semifinale di Sinner Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alcaraz-Zverev, quarto di finale del Masters 1 ...oasport

Sinner batte in due set il coetaneo Lehecka: e vola in semifinale a Indian Wells: LOS ANGELES – Poco più di un allenamento, per Jannik Sinner, che avanza in semifinale per il secondo anno consecutivo al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.495.555 dollari) ...firenzepost