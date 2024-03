ATP Indian Wells | Paolo Bertolucci ha il suo favorito per lo scontro tra Sinner e Alcaraz

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non ci sono dubbi che lotra Jannike Carlosfosse, dopo il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di, il più atteso. Il livello espresso dal giocatore italiano e da quello spagnolo nei precedenti è sempre stato altissimo e lo spettacolo non è mai mancato sia in termini di intensità che di colpi di pregevole fattura. Andrà in scena domani l’ottavodella serie nel massimo circuito internazionale, il nono se si tiene conto anche della sfida del Challenger di Alicante del 2019. Considerando anche questa sfida datata, il bilancio dei precedenti è sul 4-4, mentre esclusivamente a livello ATP è in vantaggio Jannik, che ha vinto gli ultimi due incontri, ovvero le due semifinali a Miami e a Pechino. Resta il fatto che l’ultima ...

Non ci sono dubbi che a Carlos Alcaraz (n.2 del ranking) abbiano fatto più paura le api piuttosto che Alexander Zverev (n.6 ATP) nel match valido per i quarti di finale del Masters1000 di Indian ... (oasport)

Los Angeles, 15 marzo 2024 – Ci sarà Carlos Alcaraz in semifinale all’Atp di Indian Wells per Jannik Sinner. Lo spagnolo ha battuto il tedesco Alexander Zverev (n.6) per 6-3 6-1. “Non so come ... (ilfaroonline)

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la semifinale di Indian Wells: vale il 2° posto Atp

Il torneo è diventato serio e ora non si può più scherzare, né cedere punti all'avversario. Jannik Sinner è arrivato alle semifinali di Indian Wells dopo ...ilgazzettino

Atp Indian Wells - Cresce l'attesa per Sinner-Alcaraz: il possibile orario di gioco: Non si affrontano in una gara ufficiale dal 3 ottobre scorso e sembra passato davvero tanto tempo. In oltre 5 mesi di tempo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono quasi scambiati i ruoli nel circuito: ...tennisworlditalia

Alcaraz brutalmente sincero prima di sfidare Sinner a Indian Wells: “Non so come farò, davvero”: Alla vigilia della semifinale di Indian Wells, Carlos Alcaraz ha parlato di Jannik Sinner, amico e rivale che gli pare quasi imbattibile in questo momento ...fanpage