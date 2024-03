ATP Indian Wells | Carlos Alcaraz domina Alexander Zverev e raggiunge Sinner in semifinale dopo l’invasione delle api

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non ci sono dubbi che a(n.2 del ranking) abbiano fatto più paura le api piuttosto che(n.6 ATP) nel match valido per i quarti di finale del Masters1000 di. Sul cemento della California un fuoriprogramma nel corso del terzo game della partita, che ha costretto gli organizzatori alla sospensione per una vera e propria invasione di uno sciame, addensatosi nella spider-cam., suo malgrado, è stato punto, ma senza conseguenze importanti per fortuna. Oltre un’ora e mezza di interruzione e la ripresa di una partita che non c’è mai stata. Troppo superiore nella gestione dello scambio l’iberico, specialmente dal lato del dritto.non ha trovato il modo di far male con questo colpo, come invece aveva ...