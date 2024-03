Atp di Indian Wells | semifinale da spettacolo | sarà Sinner-Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 15 marzo 2024) Los Angeles, 15 marzo 2024 – CiCarlosinall’Atp diper Jannik. Lo spagnolo ha battuto il tedesco Alexander Zverev (n.6) per 6-3 6-1. “Non so come affronterò la partita. Jannik è il miglior giocatore al mondo adesso, non c’è dubbio”. Ha dettoa margine della partita, come riporta l’Ansa. Ha proseguito: “Sta giocando in modo incredibile – sottolinea – non ha ancora perso quest’anno, mi piace molto vederlo.una partita davvero difficile, una grande sfida per me”. Nel match tra i due, che si giocherà domani, c’è in palio c’è la partita per il Trofeo. Ma non solo. Perè la scalata al secondo posto in Atp, in caso di vittoria.ha perso per 4 volte con ...